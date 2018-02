Pakistan - Violenta e uccide bimba di 4 anni : In carcere un 15enn

L'ispettore generale della polizia provinciale, Salahuddin Mehsud, ha spiegato che il ragazzo è stato inchiodato da un test del Dna realizzato su una goccia di sangue caduta su una foglia vicino al luogo del delitto alla periferia di Mardan. Messo alle strette dagli inquirenti l'adolescente ha ammesso di aver voluto usare violenza sessuale sulla bambina ma che questa urlava e piangeva, per cui lui aveva tentato di chiuderle la bocca con le mani, finendo però per soffocarla.

: Una storia terribile, persino difficile da raccontare quando protagonisti di violenze così atroci sono i bambini. Questo è ciò che è accaduto nella provincia nord-occidentale di, dove una bimba di soli 4 anni,, è stata brutalmente abusata e poi uccisa. Il colpevole, unè stato arrestato dalla polizia e in seguito ha confessato l'omicidio. Il delitto, avvenuto nel mese di gennaio, aveva sollevato forte commozione nell'opinione pubblica, anche perché si trattava del secondo episodio dello stesso tipo in pochi giorni, dopo quello in cui aveva perso la vita per mano di un serial killer un'altra