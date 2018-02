Napoli - nuovo agguato della Camorra: Uccisi Antonio Mele e Biagio Palumbo ex affiliati clan Lo Russo

Le due vittime sono Antonio Mele, 57 anni, e Biagio Palumbo, 53 anni, ex affiliati al clan Lo Russo transitati nel clan dei Nappello: erano a bordo di una Peugeot quando sono stati avvicinati dai killer che gli hanno esploso contro colpi di pistola.

Latorna a sparare per le strade. Ieri sera in seguito ad un agguato due uomini sono stati uccisi a bordo di un'auto, una Peugeot, con colpi d'arma da fuoco nella seconda traversa di, all' altezza dell'isolato 1, nel quartiere di Miano. Sul posto sono giunti i carabinieri e i mezzi di soccorso del 118.