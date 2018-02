Jessica Valentina Faoro uccisa a 19 anni per un rifiuto : Arrestato il tranviere Alessandro Garlaschi

Le prove nei confronti dell'uomo, secondo quanto raccontato dagli investigatori, sarebbero numerose e schiaccianti. Intanto ieri sera durante la puntata di "Chi l'ha Visto?" sono intervenuti anche alcuni colleghi dell'uomo, i quali hanno testimoniato che non era la prima volta che l'uomo aveva donne così giovani in casa. La ragazza che aveva preceduto Jessica stirava in topless. Garlaschi era solito mostrare le foto delle ragazze che abitavano con lui vantandosene. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Jessica, infatti svolgeva mansioni domestiche e per questo motivo viveva con la coppia. La ragazza sempre secondo gli investigatori è stata aggredita da Garlaschi dopo un tentativo di approccio, l'uomo avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per approcciare la giovane, ma la 19enne rifiutatasi ha pagato con la vita!

Jessica, solo 19 anni e con una vita ancora da vivere se non fosse stata spezzata da un "mostro". La giovane ritrovata nell'appartamento del tranviere 39enne,, è stata uccisa proprio da quest'ultimo a coltellate. Lui stesso ha chiamato le forze dell'ordine: "Venite ho fatto un grosso guaio". Jessica da poco era ospite presso la casa dove il suo assassino viveva con la compagna. Secondo i primi accertamenti la coppia aveva litigato, quindi la compagna non era in casa.. Urla e insulti contro quest'assassino senza scrupoli: «Sei un mostro», «maledetto», «spero marcirai in galera», «pezzo di m...» gli insulti rivolti a Garlaschi da alcuni vicini e passanti mentre veniva portato via dalla polizia che lo ha interrogato a lungo in via Brioschi, nell'appartamento dell'aggressione.