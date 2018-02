Trono Classico di Uomini e Donne : Riassunto della puntata oggi mercoledì 7 febbraio 2018

Vediamo l’esterna di Nicolò e Virginia: la corteggiatrice lo accoglie in una Spa in tenuta da bagno, si parla subito di quello che è accaduto con Marta e poi, immersi in acqua, lui le dice di averla pensata, le fa dei complimenti, la abbraccia e scatta un bacio. In studio il tronista rivela di essersi accorto che il suo percorso sta cambiando, ha un forte pensiero su Virginia e anche quest’ultima ammette di averlo pensato spesso.



Nicolò ha organizzato una sorpresa a Marta e ha deciso di portarla sulla neve; qui le insegna ad andare sullo snowboard e poi la abbraccia mentre lei racconta del suo privato. Si torna in studio dove Marta fa il suo ingresso con l’emozione dipinta sul volto e Nicolò la abbraccia con calore, la ragazza spiega di essersi emozionata nel rivedere le immagini dell’esterna e Nicolò dice di aver provato a sua volta sensazioni forti.



Si vede l’esterna di Giulia con Nicolò, realizzata dopo quella con Marta e il tronista si scusa con la corteggiatrice per non essersi concesso molto con lei… La clip mostra una serie di domande sul suo carattere e sulle corteggiatrici rivali e si conclude con un abbraccio tra i due. In studio Marta apprezza il rispetto che il tronista ha avuto per la sua esterna e quella di Virginia.



È il momento di Mariano, entrano le sue corteggiatrici Manuela Q., Federica e Manuela K. e si riparte dal recall delle prove richieste dal tronista nella scorsa puntata. La prima esterna è quella con Manuela Q., che lo porta in un autolavaggio e si propone in un sensuale car-wash; Mariano apprezza in parte questa scelta e non nega di far fatica a credere alla sua sincerità. In studio la corteggiatrice esprime la propria amarezza per l’atteggiamento del tronista che non l’ha presa sul serio.



Si procede con l’esterna dell’altra Manuela, che gli insegna a fare le pulizie in casa, a stirare e rifare il letto, poi sul divano lei gli rivela di un matrimonio avuto in precedenza, lui racconta della sua famiglia e ammette di trovarsi bene. In studio Mariano spiega la differenza tra questa e l’esterna precedente e anche per la corteggiatrice uscire con il tronista è stato piacevole. Tina ironizza sull’esterna di Manuela, la quale ribatte che non voleva fare il Car Wash e Maria la invita la prossima volta a decidere autonomamente cosa fare.



L’ultima esterna è quella di Federica, che porta la colazione in hotel a Mariano, parla del suo passato e in studio si emoziona fino alle lacrime, suscitando la critica di Valentina.La puntata si chiude con un omaggio voluto da Mariano: un breve filmato della ex tronista Valentina, di cui lui era stato corteggiatore, e ora in clinica per curare i suoi gravi disturbi alimentari.





Nellae entrano in studioe va in onda il filmato in cui Nicolò, reduce dal confronto della scorsa puntata, raggiunge Marta in camerino per convincerla a tornare. La corteggiatrice pare irremovibile e critica Virginia che ritiene poco sincera nei suoi confronti, poi in seguito all’insistenza del tronista, dice che ci penserà…