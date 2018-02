FERNANDO MANCA E' IL PIU' BELLO D'ITALIA 2017 - INTERVISTA

ll più bello d'Italia 2017 è Fernando Manca, classe ‘92 di Squinzano, provincia di Lecce. Nato sotto il segno del cancro ha un carattere determinato e sicuro di se. Corpo scultoreo dato dalla sua grande passione per il fitness.

Sguardo ammaliante e un'eleganza da vendere. In occasione del concorso di bellezza, patrocinato dae svoltosi aldi Roma, il neo reginetto è stato proclamato vincitore da una giuria di esperti, presieduta dall'ex manager del vip,

Clicca sulle foto per visualizzare la pagina Instagram di Fernando Manca





- Essere diventato Il più bello d'Italia è come avere una certa responsabilità nei confronti di chi ti circonda. Ma come ti senti in questo momento?

Ebbene sì, sono stato incoronato il più bello d'Italia nel mese di dicembre, al Piper di Roma. Effettivamente è come se avessi una certa responsabilità, ma nonostante ciò sono un ragazzo abbastanza umile, mi sento una persona "normale", cerco di vivere ogni mio momento come se tutto ciò non fosse accaduto. Non mi sento di stare su un piedistallo e vivo tranquillamente la mia vita come un venticinquenne qualunque. Questo lo devo soprattutto all'educazione e all'umiltà che i miei genitori mi hanno inculcato già da bambino.

- Cosa o chi ti ha spinto a partecipare al concorso?

Ero un po' restio nel farlo, è stata la mia prima partecipazione ad un concorso di bellezza e ho avuto la fortuna di poterlo vincere. Sono stato spinto dai miei amici e anche un po' dalla mia voglia di mettermi in gioco, in discussione. Questo è un lato del mio carattere che, in quel momento, ha preso il sopravvento e mi ha portato a partecipare. Inoltre è sempre bello fare nuove esperienze, nuove avventure, aldilà di ogni esito o risultato. È stata una buona opportunità per poter conoscere nuova gente ed un mondo nuovo.





- Seppur giovanissimo hai già esperienze nel settore della moda. Cosa provi quando sei in passerella o davanti ad un obiettivo fotografico?

Dipende. Ci sono delle volte in cui avverti tensione, altre addirittura ansia, oppure ti sale una forte adrenalina. L'importante è riuscire a dare il massimo e divertirsi, essere professionale in ogni momento, valorizzando il proprio tempo e quello della gente che mette a disposizione il suo per te!





- Che sensazione hai provato quando hanno detto il tuo nome a fine serata?

E' stato un mix di emozioni, ero un po' rintontito, non ci stavo credendo, tra più di cento ragazzi sono stato in grado di arrivare primo. Sentivo una parte del pubblico del Piper che faceva il tifo per me, poi l'incoronazione, le prime foto, le prime interviste, ma soprattutto la chiamata fatta ai miei genitori, avevano già appreso la notizia ed erano felici ed emozionati per me, ancora una volta gli ho sentiti vicini, anche se a qualche centinaio di chilometri di distanza. È stata una forte emozione, una gran bella avventura che rifarei altre cento volte!

- Qual'è la tua più grande ambizione?

La mia più grande ambizione è quella di avere una gran bella famiglia.

Credo ancora nei vecchi valori, valori che, al giorno d'oggi,forse stanno andando un po' via nel tempo.





- Cosa fa Il più bello d'Italia quando è lontano dal mondo dello spettacolo?

-le mie giornate sono molto impegnative. Sono un istruttore di fitness e body building, anche se in passato ho praticato professioni come barman, cameriere, operaio siderurgico. Sono sempre a stretto contatto con la gente già dalle prime ore del mattino fino a tarda sera.

Amo l'ambiente del fitness e del body building, dedico il mio tempo anche in allenamenti, è una passione che con sacrificio è riuscita a diventare la mia professione e sono contentissimo di questo. È stato un piccolo obiettivo che mi ero prefissato e che ho raggiunto!

- Vita privata: hai trovato già la persona giusta per te?



Al momento sono single. Non sono alla disperata ricerca dell'anima gemella. D'altronde, l'amore arriva quando meno te lo aspetti. Dovessi descrivere la mia donna ideale non saprei sbilanciarmi più di tanto. Amo i bei fisici, allenati, ma oltre questo non ho dei prototipi, l'importante è che sappia donarmi serenità e tranquillità!

- Adesso cosa ti aspetti dal futuro. Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Mi piacerebbe studiare giornalismo, dovrei solo riuscire a ritagliare un po' del mio tempo e dedicarlo a questo progetto. Magari specializzarmi nell'ambito sportivo, fare l'inviato, l'opinionista, da buon amante dello sport mi ci vedrei molto bene. Cosa mi aspetto dal futuro ancora non lo so, voglio vivere le mie giornate con tranquillità e senza affanni. Proverò però a renderlo quanto più roseo per me!