Matteo Salvini : Meglio tornare alla leva obbligatoria

Poi aggiunge"Credo che per i nostri ragazzi sia meglio battagliare in Parlamento per il servizio militare obbligatorio che per la liberalizzazione di alcune droghe... Mio figlio ha 14 anni e io spero che un giorno possa dire che il suo papà ha fatto qualcosa di concreto".

Sulle coperture economiche di tale proposta, il leader leghista sostiene che "se si vuole, i soldi si trovano" e aggiunge: "Non credo nel solo servizio civile perché se uno vuole oggi ha mille possibilità. Quindi meglio un obbligo per ragazzi e ragazze di 6-8 mesi che potranno scegliere se farlo civile o militare. Molti Stati che hanno scelto di disarmo ora stanno tornando sui propri passi".

Il leader della Legain un incontro organizzato dalle associazioni nazionali Alpini, Bersaglieri e del Fante : "Di fronte a rigurgiti razzisti e alla minaccia del terrorismo penso che la reintroduzione del servizio militare di leva sia meglio per la democrazia Abbiamo inserito l'obbligo in una proposta di legge affinché possa essere previsto su base regionale per sei mesi. Farebbe il bene di tanti ragazzi".