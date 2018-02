La 19enne Jessica Valentina Faoro uccisa a coltellate per un rifiuto da Alessandro Garlaschi

Alla base del delitto ci sarebbe un rifiuto della giovane dopo un tentativo di approccio da parte dell'uomo. Garlaschi avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per fare avance alla giovane.

L'uomo passando in portineria questa mattina avrebbe detto : "Ho fatto un guaio grosso", negli ultimi giorni il tranviere e la ragazza sarebbero stati visti passeggiare insieme in un giardino della zona. La moglie di Garlaschi è stata portata via dalla polizia per essere ascoltata.

La 19enneè stata uccisa a coltellate a Milano, a trovarla morta in un appartamento in via Brioschi a Milano, nella zona sud della città, sono stati gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica. Jessica viveva in casa con una coppia, per la quale lavorava come donna delle pulizie. Lui, il 39enne tranviere dell'Atm, è stato arrestato per