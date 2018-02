Milano - Uccisa Jessica Valentina Faoro : sospettato un tranviere Atm Alessandro Garlaschi

In base a quanto riferito da alcuni testimoni, il 39enne e la ragazza sarebbero stati visti passeggiare insieme in un giardino della zona. “Ho fatto un guaio grosso”, avrebbe dichiarato mercoledì mattina l’uomo passando in portineria. Sul corpo della giovane, che avrebbe avuto alle spalle un passato difficile, sono stati trovati tagli e ferite di varia natura. Alla base del delitto ci sarebbe un rifiuto della giovane dopo un tentativo di approccio da parte dell'uomo. Garlaschi avrebbe atteso l'uscita della moglie da casa per fare avance alla giovane.

Cadavere in un’abitazione di via Brioschi 93, a Milano, nel palazzo di dipendenti Atm, la vittima èdi 20 anni. La giovane viveva in casa con una coppia, per la quale lavorava come donna delle pulizie. Lui, il, è stato arrestato per omicidio.