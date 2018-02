Influenza suina : La 35enne Carla Pisanu muore dopo aver partorito le sue gemelline

La giovane mamma 35enne Carla Pisanu è morta dopo oltre un mese di sofferenza, non è riuscendo neanche a sposare il compagno Michele Pinna. Carla ha partorito con parto cesareo le sue due gemelline - Greta e Beatrice - purtroppo è deceduta a causa dell'influenza A/H1N1 - influenza suina.





La 35enne si era sentita male a Natale e dal 31 dicembre scorso era in coma all'ospedale di Sassari. Con il compagno e padre delle figlie aveva da poco aperto un negozio di prodotti tipici a Castelsardo, collegato all'azienda agricola di famiglia. I due avrebbero dovuto sposarsi il 3 gennaio, ma la malattia ha impedito alla coppia di realizzare il proprio sogno. In questi lunghi giorni Michele è sempre rimasto accanto a Carla. Su Facebook l'uomo scriveva, nei giorni del ricovero: «Sei forte, passerà tutto». Purtroppo non è stato così!