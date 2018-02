Elezioni 2018 - Silvio Berlusconi : Pd al 21%, M5s al 27%, centrodestra al 39/40%

"Dopo quattro governi che non sono stati scelti dagli elettori, non esistono altri esecutivi possibili se non quello che uscirà dalle urne" e "non c'è altra possibilità che un governo di centrodestra. Il cittadino non ha alternativa, non ha altra scelta che votare centrodestra altrimenti si torna alle urne. Solo il centrodestra può garantire una maggioranza per il governo, i voti agli altri partiti sono sprecati".





Poi ieri sera Silvio Berlusconi, ospite del programma "Dalla Vostra Parte" su Rete 4 : "Da noi ci sono 600mila migranti che non sanno di che vivere e compiono dei furti in appartamento. Secondo la sinistra la gente si può difendere solo di notte, per noi ci si può difendere sempre per cui cambieremo la legge sulla legittima difesa". Sulla sicurezza Berlusconi ha anche annunciato il cambiamento delle norme sulla carcerazione preventiva, che sarà possibile solo per reati violenti.





Berlusconi assicura poi che cambieranno le regole per "chi deve costruire una casa o aprire un'attività commerciale". Non dovrà più, dichiara, "aspettare l'inizio dell'attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli". Poi, alla richiesta se si tratti di un condono, risponde: "Chiamatelo come volete, l'importante è che si cambino queste regole attuali".

Il leader di Forza Italiasu Radio 24 : "Il Pd sta al 21%, il M5s al 27%, il centrodestra attorno al 39,40%: solo noi possiamo assicurare una maggioranza di governo. Io dico no ad ogni altro governo che non esca dalle urne... Siamo gli unici a poter sperare di arrivare al 40%, anzi noi speriamo al 45%, per dare una solida maggioranza di governo".