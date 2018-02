Max Biaggi dimentica Bianca Atzei: Il suo nuovo amore è l'attrice 29enne Michelle Carpente

Secondo i beninformati il loro sarebbe stato un colpo di fulmine e la coppia è stata sorpresa mentre esce dallo stesso palazzo. Michelle fece il suo esordio come attrice nel 2007 interpretando Diletta in "Scusa ma ti chiamo amore" di Federico Moccia. La carriera di conduttrice televisiva comincia nel 2012, quando viene chiamata da Coming Soon Television a presentare Cloud, programma di informazione cinematografica e intrattenimento, insieme al presentatore radiofonico e critico Federico Bernocchi.

Mentre l’exe ancora piange per lui,si consola col suo nuovo amore...l'attrice. Sembra infatti che il pilota italiano sia molto vicino a una giovane attrice di 29 anni.