Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro accusati di plagio : Ecco il motivo

Il brano cantato da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali è ancora presente sul sito della Rai, tra le canzoni proposte nelle passate edizioni del Festival e risale al 29 ottobre 2015, anche se al momento l'indirizzo non è raggiungibile.

Il brano '', cantato da, ha già generato qualche polemica - se non si tratta di, il brano sembra quantomeno 'riciclato'.Sembra che la canzone nella parte del ritornello ricordi molto un altro brano sanremese, scritto dallo stesso cantautore di Meta e Moro, Andrea Febo: si tratta di 'Silenzio', presentata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali alle selezioni di. Il ritornello del brano 'Silenzio' recita queste parole, molto simili a quelle del brano cantato ieri sera dai due cantanti: «Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente, questa è la mia vita che va avanti oltre tutto e oltre la gente. Non mi avete fatto niente».