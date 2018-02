Uomini e Donne : Anticipazioni Trono Over puntata registrata 6 febbraio 2018

Si passa al recall della scorsa puntata e subito dopo Gemma si sfoga in camerino parlando di Tina, Anna e Giorgio, che a quest’ultima ha fatto un regalo; entra in studio Gemma e inizia subito il diverbio con Tina a cui si aggiunge anche Anna, poi interviene dal parterre Angelo che rivela che Anna gli ha detto quando si frequentavano che sospettava una storia tra Tina e Giorgio perché l’opinionista ha acquistato una casa a Firenze, cosa negata a gran voce dalla dama e dall’opinionista che chiede a Giorgio di dire a tutti che tra loro non c’è mai stato niente; Gianni crede ad Angelo per l’atteggiamento di Anna della scorsa puntata e Angelo ribadisce che Anna è presa da Giorgio e sostiene che Gemma non sia corretta nei suoi confronti mentre esce con altri uomini. Maria torna sull’intervista di Giorgio di qualche settimana fa, nella quale Giorgio avrebbe detto che la loro storia sarebbe potuta proseguire se lei gli avesse detto determinate cose e va in onda il recall della puntata.





Il giornalista Oliviero Marchesi di “Di più” invia il file audio dell’intervista di Giorgio a Gemma di cui viene fatto ascoltare in studio uno stralcio in cui Giorgio dice che l’ha amata a suo modo e la dama sostiene che lui abbia smentito l’intervista e questo è lo spunto di Tina per attaccarla. Maria precisa che Gemma ha detto alla redazione di sentire determinate emozioni da parte di Giorgio nei suoi confronti quando ballano insieme, cosa che gli avrebbe detto lui stesso, il cavaliere smentisce e spiega la differenza tra stare bene e amare una persona; Gemma sta per piangere e invita Giorgio a dire la verità, sostenendo che in studio sia condizionato e ribadisce che, se avesse saputo che a suo tempo la amava, le cose sarebbero andate in un modo diverso.





Gianni invita Giorgio ad essere più chiaro, Marina dal parterre dice che lui non è mai stato innamorato di Gemma e il suo amore l’ha fatto volare molto in alto. Giorgio torna al suo posto e, visibilmente adirato, dice a Gemma che non staranno mai più insieme, Tina applaude e Gemma commossa gli risponde di non speculare sui suoi sentimenti, continuando discutere animatamente con lui. Gemma piangendo dice di non voler ballare con nessuno, torna al posto mentre Tina la attacca e Maria la invita ad uscire dallo studio per riprendersi; Marco dice di essere dispiaciuto per lei e su invito di Maria la va a consolare, intanto Domenico invita Rita a ballare.



Due sedute al centro, si accomoda Anna e parte il recall che la vede protagonista con Valter, poi anche lui entra in studio e si siede davanti a lei; i due si sono visti, sono andati a pranzo insieme a Riccione e l’uscita per festeggiare il compleanno è andata bene e c’è stato anche un bacio; Anna precisa che la loro intenzione era da subito quella di festeggiare la prima domenica dopo la data del suo compleanno quando la figlia non ci sarebbe stata, Valter conferma e Gianni è perplesso sulla sua smentita; Anna ride raccontando come è avvenuto il bacio che non è stato passionale ma sentito. Anna lamenta che spesso non è molto presente, ma lui precisa che si sentono tutte le sere e se non la chiama è perché sa che può avere impegni, per Gianni tra loro non c’è niente ed è convinto che ad Anna lui non interessi. Intanto Tina va dietro le quinte per sapere come sta Gemma, la trova ancora in lacrime mentre parla con Marco e la invita a suo modo a rientrare. Si balla.



Al termine Tina, che prepara un caffè a Giorgio, punta Armando che ha ballato con Gemma e Maria rivela che questa settimana si sono sentiti, la bionda opinionista si chiede se ci sia interesse tra loro e lui replica che si è un po’ preoccupato per quello che ha visto poco fa. Tina esce dallo studio e rientra con un rotolo di carta che dà per asciugare i pianti di Gemma, poi chiede ad Armando se abbia intenzione di rivederla, lui dice “perché no?” e Tina gli chiede se sia disposta a consolarla, Armando non dice di no, ma vuole vedere come va.



Ida al centro e parte il recall, poi viene raggiunta da Riccardo; tra loro le cose non vanno bene, Riccardo dice che la situazione è peggiorata e Ida sostiene che stia cercando di allontanarla ma non sa come dirglielo; lui vorrebbe delle dimostrazioni più concrete e Ida pensa che stia scappando ricordando delle foto intime che ritraevano una donna di cui si parlava nella scorsa puntata, che lui si scambiava mentre era in macchina con lei; Gianni si chiede chi sia quella donna e viene fuori che si tratta di Donatella, ma lei nega; Ida gli vuole dare un’altra possibilità, ma per Tina lui non è interessato a Ida perché cerca altro, Riccardo spiega che si stanno frequentando meno e Donatella precisa che si sta vedendo con Tomas, il quale sostiene che Riccardo difficilmente potrà stare con Donatella, lo trova falso per ciò che ha raccontato a lei, quindi Ida, avendo saputo che Riccardo ha mandato delle sue foto a Donatella chiedendole un parere estetico, torna al posto definendolo bugiardo, mentre Riccardo se la prende con Donatella che parla in pubblico di cose di lavoro.



Per Riccardo c’è una ragazza che vuole conoscerlo, si tratta della signora Tina, visibilmente emozionata, intanto Ida esce dallo studio; una volta di fronte a lui, la signora dopo quello che ha ascoltato, cambia idea. Angelo chiede di andare dietro le quinte da Ida, la signora Tina comunque balla con Riccardo. Al termine, Gianni critica l’atteggiamento di Riccardo che poi va dietro le quinte da Ida.



Si accomodano al centro Tomas con Donatella e Valentina; Grazia, dopo aver saputo che lui non stava bene, è andato a trovarlo nei giorni scorsi in albergo e di comune accordo hanno deciso di non frequentarsi più. Intanto si vede nel ledwall la discussione che avviene dietro le quinte tra Ida e Riccardo. Tomas ieri sera si è visto con Valentina, hanno passato una bella serata ed è scattato un bacio e lui dichiara che gli piace come gli piace Donatella, pur essendo due persone diverse, anche se precisa di sentire più la mancanza di quest’ultima; Valentina è consapevole di questo essendo arrivata dopo, ma non si preclude la possibilità di continuare a conoscerlo; per Gianni, il rapporto tra Donatella e Tomas va oltre il bacio, lui conferma e Valentina si irrita perché a lei aveva sempre detto il contrario. Si accende un diverbio, Tomas la invita a tornare al posto se non accetta la situazione e lei lo fa piangendo, poi esce dallo studio; Tomas la raggiunge per chiederle scusa, ma lei ancora in lacrime non vuole sentire ragioni. Gemma chiede di ballare con Armando. Si alza un signore del pubblico, Maria lo nota e lui balla con Gemma, poi definisce Tina “gelosa”, suscitando l’ira della bionda opinionista, quindi la conduttrice chiede al pubblico chi voglia ballare con lei.



Salvo e Rita si stanno frequentando, ma lei stasera esce con Raffaele, essendo già uscita due volte con l’altro; Salvo piccato decide di uscire con un’altra signora della quale non vuole dichiarare il nome; alla fine Salvo, rispondendo ad una domanda di Maria, sembra tirarsi indietro dalla conoscenza con lei.

Rientrano intanto dal backstage Ida e Riccardo, lei dice che si devono ancora chiarire mentre lui discute con Sossio accusandolo di averlo spinto e Tina la invita a chiudere definitivamente con lui.

Si apre la diretta Facebook, parla Veronica, arredatrice d'interni che ha rilevato un'attività di famiglia e cerca due figure da integrare nell'organico: un giovane apprendista e un mastro falegname. Chiusa la diretta Facebook, Emilio che è uscito con Carmela ma poi la conoscenza non è continuata, si accomoda al centro; arriva un'altra signora, Maria, genovese e balla con lui.



Tina è seduta sul bordo della sedia in procinto di scappare, ma Domenico si alza per dedicarle una canzone, la celebre "Mamma" che nel ritornello cambia in "Tina", poi riparte con l'abbraccio e le dà un bacio sulla guancia; Tina nota il suo profumo, il cavaliere la rincorre nuovamente per darle un bacio sulla bocca, ma la bionda opinionista preferisce darglielo sulla guancia. Maria gli chiede se abbia imparato la bachata, Domenico inizia a ballarla da solo davanti a Tina, poi Gianni la mette con la sedia al centro e lui le balla attorno, autodefinendosi "lo stallone italiano".