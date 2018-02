Uomini e Donne : Riassunto della puntata del Trono Classico di oggi martedì 6 febbraio 2018

Dopo la scorsa puntata, Lorenzo va a trovare Nilufar in camerino per chiarirsi con lei riguardo la sua decisione di non portarlo più in esterna. Il corteggiatore non pensa di meritare questo trattamento perché è quello che finora ha fatto di più per lei, ma la tronista, dal canto suo, non condivide la sua ostinazione a non dichiararsi. In studio Lorenzo spiega meglio la propria indignazione, la tronista ribadisce di avere dubbi nei suoi confronti, ma non nega di avere comunque un interesse.



Vediamo l’esterna di Sara e Lorenzo: il corteggiatore la va a prendere con una berlina di lusso e poi si mostra emozionato in tuta da meccanico nell’officina del padre. In studio Lorenzo dice di essersi ulteriormente emozionato per il papà e Nilufar interviene: “Auguri e figli maschi!”, convinta che Lorenzo sia più interessato a Sara.



Nell’esterna di Sara con Nicolò, ambientata in una cantina di vini, si parla di esperienze televisive passate e dei “rivali” del corteggiatore. Tra i due traspare un certo feeling, lei è visibilmente emozionata, gli dice che la prende molto di testa e questo suscita la reazione in studio di Emanuele che accusa la tronista di falsità.

Si procede con l’esterna di Nicolò e Nilufar realizzata in un campo da golf e poi seduti su un divano, sorseggiando un tè, in cui lui passa in rassegna gli altri corteggiatori e chiede a lei un parere su Sara, esprimendosi positivamente sul suo conto. In studio riparte l’ennesima polemica tra i corteggiatori, mentre Gianni dice di aver notato entrambe le troniste inusualmente dolci con Nicolò; Lorenzo si schiera con lui mentre gli altri lo criticano, osservando che la ricchezza e gli stili di vita non possano essere una colpa. Tina critica a sua volta Lorenzo, accusandolo di incoerenza, mentre anche tra le due troniste parte un breve quanto aguzzo botta e risposta.



Secondo Luigi Sara è qui solo per le telecamere, secondo Lorenzo dichiararsi non è sinonimo di sincerità, secondo Emanuele Lorenzo dovrebbe fare “l’omo”, tirare fuori gli attributi e dichiararsi; a questo punto gli animi dei due si surriscaldano ed è il vigile Mariano a intromettersi tra l’uno e l’altro, evitando il peggio. Maria osserva che Lorenzo potrebbe continuare a non dichiararsi, sebbene possa avere ben chiaro in testa chi sia la sua preferita, al fine di far ingelosire e farsi desiderare.



È la volta dell’esterna di Gianluca che lascia nella camera d’albergo di Nilufar un orsacchiotto di peluche e si rinchiude nell’armadio sorprendendola poco dopo, poi sul divano spiega il motivo per cui non è intervenuto molto in puntata. In studio il corteggiatore afferma di essersi trovato bene in esterna con Nilufar e balla con lei.



Maria ricorda che quest’estate Sara ha partecipato a “Temptation Island” con l’ex fidanzato Nicola e Lorenzo si chiede se quest’ultimo stia per scendere dalle scale… In realtà si tratta di un single con il quale era nel villaggio, che si è visto di recente tra i corteggiatori di Sabrina Ghio: Nicolò Fabbri. Lorenzo vuole sapere il motivo per cui Sara l’abbia fatto chiamare dalla redazione e la tronista spiega di volerlo conoscere meglio, suscitando l’ira di Emanuele e degli altri corteggiatori.



Lorenzo, sotto pressione, chiede a Maria se abbia capito per chi si dichiarerebbe, la conduttrice fa un nome, ma il pubblico è di differente opinione.







