Il piccolo Dylan morto a 12 anni per sepsi : Non sottovalutate questi sintomi

Il figlio di Sarah è morto due settimane fa per complicazioni proprio dell'influenza. Dylan sembrava che avesse una banale febbre, ma purtroppo l'infezione del sangue è degenerata e la diagnosi non è stata abbastanza tempestiva. Nessuno si era reso conto della gravità della situazione e la famiglia non aveva interpretato i sintomi nella maniera corretta. "Per questo ora voglio sensibilizzare tutte le mamme e i papà", ha scritto Sarah su una pagina Facebook in memoria del ragazzo.





sepsi - seppur rara - ha un tasso di mortalità 5 volte superiore all'ictus e 10 volte superiore all'infarto. Sarah vuole sensibilizzare i genitori che è necessario prestare attenzione a sintomi come - aspetto pallido o il colorito bluastro, la difficoltà a svegliarsi, il respiro affannato, le pulsazioni rapide e uno sfogo cutaneo che non va via facilmente. In questi casi bisgna immediatamente rivolgersi al medico. Laseppur raraha un5 volte superiore all'ictus e 10 volte superiore all'infarto.

