A Livorno il Tribunale riconosce una famiglia con due papà : Siamo felicissimi

L'associazione Famiglie Arcobaleno "non vuole più sentir parlare di stepchild adoption, vogliamo diritti veri e pieni per le nostre famiglie e questa sentenza dimostra come i tribunali si stiano già orientando in molti casi verso forme di tutela più ampie. La responsabilità genitoriale è una cosa seria e su questo non siamo disposti ad accettare sconti o soluzioni al ribasso".





I due Papà hanno dichiarato : "Siamo felicissimi e ringraziamo prima di tutto il nostro avvocato, ma anche il Tribunale per la serenità con cui ha affrontato il nostro caso. E ovviamente ringraziamo Famiglie Arcobaleno, senza il cui aiuto e sostegno mai saremmo stati genitori".