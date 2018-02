Allerta Nato : Mosca schiera missili balistici a Kaliningrad

Per Mosca il sistema difensivo predisposto è progettato in risposta all’espansione della Nato ed all’imminente entrata in servizio dello scudo di difesa missilistica degli Stati Uniti in Europa.





Kaliningrad è un tassello fondamentale nella difesa perimetrale russa occidentale, nella remota ipotesi di un conflitto con la Nato, Kaliningrad è la chiave per il fianco settentrionale poichè Mosca non ha basi in Bielorussia.