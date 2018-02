Pamela Mastropietro - Innocent Oseghale : Ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato

Le condizioni della salma non hanno permesso sinora di accertare le cause del decesso, si dovranno attendere i responsi degli esami tossicologici e gli accertamenti autoptici del medico legale. I Ris sono tornati più volte nell’appartamento di Innocent Oseghale per sequestrare vari oggetti tra cui i vestiti della ragazza sporchi di sangue, grossi coltelli da cucina e una piccola mannaia.

Innocent Oseghale ha dichiarato ai magistrati che indagano sulla morte di“Pamela ha avuto una crisi da overdose e io sono scappato”. La 18enne romana era fuggita dal centro di recupero di Corridonia e il corpo è stato trovato smembrato in due trolley.Il nigeriano accusato dell'omicidio non ha ammesso nulla, neanche lo smembramento del corpo di Pamela.