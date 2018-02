Isola Dei Famosi : Bianca Atzei piange per Max Biaggi!

Alessia riapre la diretta con l’intenzione di parlare d’amore con tre concorrenti. I protagonisti sono Bianca Atzei la quale nelle spiagge honduregne si è sciolta in lacrime nel pensare alla storia finita con Max Biaggi. Anche Nadia Rinaldi ha parlato della sofferenza che ha provato quando si è separata. Filippo Nardi è crollato nel pensare alla sua ex donna. L’uomo sente la mancanza della sua ex moglie, consapevole del fatto che le ha fatto male. Ha raccontato che è stato con lei per dieci anni e che per lui non è facile dimenticarla. Bianca Atzei piange in diretta, le fa male ricordare il motociclista. La cantante ha il cuore in frantumi e pensa ancora a lui. Anche l’ex gieffino e Nadia Rinaldi hanno ricordato gli ex amori. La Marcuzzi ha chiuso ufficialmente il televoto. A lasciare definitivamente il gioco è: Nadia Rinaldi.

Nella terza puntata del reality show, Alessia Marcuzzi saluta gli opinionisti ed il pubblico presente in studio. La conduttrice informa i presenti che la serata sarà ricca di novità e colpi di scena. Un filmato riassume gli eventi accaduti durante la settimana, sottolineando i malumori ed i litigi che i naufraghi hanno dovuto affrontare. Dopo la bufera abbattutasi la scorsa settimana riguardo l’uso di sostanze stupefacenti da parte di alcuni naufraghi, Alessia ha comunicato che