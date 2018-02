Addio ai libretti di risparmio al portatore che bisogna estinguere entro il 2018 : Ecco cosa fare

L'ingente massa di libretti al portatore in circolazione dovrà emergere per trasformarsi in libretti trasparenti - nominativi e quindi con l'indicazione del titolare - o in altri strumenti di risparmio entro la fine del 2018.





Vediamo nei dettagli cosa bisogna fare - Detto dello stop dell'emissione di nuovi libretti al portatore, cosa deve fare chi ne possiede ancora uno o più di uno? C'è tempo fino al 31 dicembre 2018 per andare in banca o in posta e trasferire i soldi su un conto corrente, oppure chiedere la conversione in un libretto nominativo o in contanti. La restituzione del supporto cartaceo e il cambio, insomma, dovranno essere effettuati entro fine anno. Chi presenterà oltre la scadenza fissata i libretti al portatore messi al bando, sarà multato e dovrà comunque ritirare la somma accumulata. Nel caso di decesso del portatore originario, chi potrà estinguere i libretti a suo nome? "I libretti di risparmio al portatore – è la risposta di Abi, Associazione bancaria italiana - entrano a far parte della massa ereditaria nel caso in cui siano stati in possesso del defunto oppure custoditi a suo nome presso terzi al momento della morte (ad esempio, nella cassetta di sicurezza di un istituto di credito). Pertanto i soggetti legittimati ad estinguerli sono gli eredi".

Sono i, uno strumento di risparmio e di sostegno che per decenni ha fatto parte della quotidianità di tante famiglie. Alcuni di noi li hanno ricevuti in regalo da genitori o nonni previdenti in occasione di un compleanno, della prima comunione, qualcuno addirittura già alla nascita. Dal 4 luglio 2017 questi strumenti di risparmio, usati anche daisporco e dagli, non sono più emessi, dopo che il governo ha approvato il decreto che sancisce questo termine recependo una direttiva europea anti riciclaggio.