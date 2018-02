Isola dei Famosi : In nomination Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato

Se il comico è finito direttamente in nomination per aver fallito la prova del naufrago nascosto, il vip che ha raccolto più voti è Cecilia Capriotti.Paola, che ha vinto la prova del Mejor, decide di mandare al televoto Alessia Mancini. Madre natura ne approfitta per sottolineare l'ipocrisia di certi naufraghi, in particolare quella di Cecilia: "Sei ipocrita, in villa eri la prima a dire di votare la Mancini".

Durante la terza puntata in diretta dellsono stati nominati dai naufraghiPer conoscere l'eliminato dovremmo aspettare la prossima settimana - martedì - il reality èstato spostato dal lunedì al giorno successivo, probabilmente per evitare di scontrarsi con il ritorno de "" su Rai 1.