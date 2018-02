Incidente ferroviario a Pioltello, rimossi i primi vagoni : La zeppa di legno nel mirino dei Pm

Rfi - in una nota ufficiale - aveva evidenziato che l'utilizzo "di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete Ferroviaria Italiana", come a voler lasciare intendere che si sia trattato di un gesto "spontaneo" di un operaio.

A oggi non è ancora stato deciso il luogo definitivo in cui verranno stoccate le varie parti del convoglio che ha. I lavori per la rimozione dei vagoni dovrebbero terminare venerdì e, probabilmente, a metà della prossima settimana la circolazione ferroviaria tornerà alla normalità. Le indagini proseguono. Nel mirino di pm e forze dell'ordine continua a esserci soprattutto la "zeppa" di legno che è stata trovata proprio sotto il pezzo di binario che ha ceduto al passaggio del treno e che doveva essere sostituito a breve.