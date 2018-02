Festival di Sanremo - Laura Pausini : Ho la febbre molto alta

Ecco cosa la cantante 43enne ha scritto su Facebook:“Ciao a tutti, purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile per rimettermi in sesto e per salvare la mia partecipazione al Festival di Sanremo. Chi mi conosce sa quanto tengo a quel palco e quanto sono grata alla gente che da lì ha iniziato a sentire la mia voce. Ringrazio i miei fans che sono in viaggio per Sanremo a cui purtroppo non posso dare alcuna certezza per il momento, e di questo mi spiace moltissimo. Come ho detto farò il possibile ma non dipende da me, ringrazio intanto Claudio Baglioni, la Rai e tutta l’organizzazione del Festival per il supporto in queste ore. Vi darò notizie quanto prima. Un abbraccio, Laura”.

A un giorno della partenza del, la cantante- che è tra glipiù attesi per la prima serata - sarà molto probabilmente assente, l’annuncio lo dà lei stessa con un annuncio sui social, in cui spiega di avere “”.