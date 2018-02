Arcetana : Grave il 21enne calciatore Aldi Shpijati accoltellato nella notte

L’aggressione è avvenuta in un parcheggio di via Statale intorno alle 4.30, il ragazzo è stato assalito e trafitto al torace e all’addome con una lunga lama. Accusato di tentato omicidio due ragazzi di Reggio Emilia - indagati a piede libero.





Ll presidente dell’Arcetana Alex Spaggiari, dedicando la vittoria di ieri contro il Camposanto ad Aldi : “Conosciamo Shpijati da ormai due anni, e lui con noi si è sempre comportato in modo più che mai corretto Taciturno ma presente in modo costante agli allenamenti, lui da sempre ripone grande impegno nel suo lavoro per la squadra. La notizia ci ha colti di sorpresa e ci ha davvero costernati”.

Aldi Shpijati è ricoverato in gravi condizioni alaccusati di tentato omicidio due reggiani di 30 e 36 anni, la squadra gli dedica la vittoria. Il 21enne- calciatore albanese dell’Arcetana - nella notte tra domenica e lunedì 5 febbraio è stato accoltellato e in seguito operato d’urgenza al Santa Maria Nuova, il calciatore è ancora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.