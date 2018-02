Francesco Monte ha abbandonato l'Isola dei Famosi : In diretta da Alessia Marcuzzi?

Ecco cosa scrive Davide Maggio: La cosa surreale è che nonostante Monte abbia salutato le acque honduregne oltre 24 ore fa l’azienda di Cologno ha pensato bene di continuare ad affrontare il “canna gate” nei programmi di infotainment della rete. Tanto meno ci si è preoccupati di informare il pubblico mantenendo così viva l’attenzione sulla puntata programmata per stasera in prime time su Canale 5.

DavideMaggio.it è anche in grado di annunciarvi che Francesco Monte non sarà presente in studio nell’appuntamento in onda tra poche ore, nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago (pare abbastanza nervoso) si congeda dalla sua avventura catodica. Il motivo dell’assenza sembra legato alla volontà di evitare uno scontro diretto con Eva Henger che questa sera sigillerà il suo rientro in Italia con la tradizionale ospitata in studio.





Francesco Monte avrebbe deciso di lasciare il programma dopo essere stato accusato di aver assunto marijuana da Eva Henger - che stasera dovrebbe essere sentita in diretta da Alessia Marcuzzi. Maggio svela inoltre che Monte non sarà presente in studio questa sera, ma durante il programma verrà mostrato un confessionale nel quale il naufrago spiega le sue motivazioni e dice addio al reality.

Il provvedimento sarebbe stato preso in seguito al "canna-gate" scoppiato la scorsa settimana. L'indiscrezione è del sito DavideMaggio.it. Nonostante l'pare sia già in volo per l'Italia, dopo aver lasciato da 24 ore l', la produzione ha deciso di non farne parola al pubblico. Inoltre tutti i programmi diche seguono il reality hanno continuato a seguire il caso, come se ancora fosse aperto, quando invece la decisione è stata già presa.