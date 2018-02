Anticipazioni Isola dei Famosi : Francesca Cipriani e Francesco Monte sull’Isola Mejor?

Nonostante anche per l'ex di Cecilia Rodriguez non sia uno dei momenti più felici, ha desiderato mostrare il suo supporto nei confronti della compagna e le ha fatto una promessa importante : se dovesse vincere nuovamente la prova della settimana, divenendo così il nuovo leader, sceglierà Francesca tra i naufraghi da portare con sé sull’Isola Mejor : “È giusto che la settimana prossima tu e Cecilia viviate una settimana per bene...Chiunque vinca la prova deve chiamarvi. È giusto così”.





Cipriani però è apparsa piuttosto titubante : “Tu lo dici e lo fai, lo so. Ma non so se lo faranno anche gli altri”... Poi l’ex tronista di Uomini e Donne si sbilancia e fa un appello al pubblico: “Deve rimanere Rosa. È una questione di merito: lei si dà da fare su quest’isola e deve restare”.