Luca Traini e Innocent Oseghale : Volevo andare in tribunale a fare giustizia per Pamela

Sono 11 i migranti vittime della sparatoria di sabato mattina per le vie di Macerata. All'uomo, accusato di strage aggravata dalla finalità di razzismo, la procura contesta non solo il ferimento dei sei immigrati di colore che sono stati ricoverati negli ospedali ma, anche, di aver sparato verso altri tre migranti che non sono stati colpiti e verso due persone che, dopo aver richiesto l'intervento dei sanitari, non si sono fatte trovare, probabilmente perché non avevano i documenti in regola.