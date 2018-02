Isola dei famosi : Giucas Casella e Marco Ferri accusati di sevizie sugli animali

Mentre Marco Ferri si rendeva responsabile di aver tagliato di netto la faccia ad un pesce vivo in quanto non in grado di asportare l’amo dopo aver pescato il pesce.L’Associazione chiede di verificare eventuali altri reati commessi da autori e conduttori dell'Isola dei famosi.

Alla Procura della Repubblica di Milano l’esposto firmato dal presidente diLorenzo Croce a carico di, naufraghi del reality, accusati di.L’AIDAA accusa i concorrenti che nel corso della settimana compresa tra il 22 ed il 27 gennaio 2018, hannoal quale sono stati staccati anche i tentacoli.