Antonella Mosetti e Asia a Domenica Live : Ho dovuto affrontare due aborti

Poi Aldo Montano, durante i 5 anni insieme subisce un aborto, da qui la rottura, ma non l’unico aborto di Antonella Mosetti, che sognava una famiglia numerosa : «Ho avuto un secondo aborto, ho detto una ciste ovarica. Sono entrata in depressione, mi hanno aiutato Asia e le mie amiche».

Antonella Mosetti è stata ospite ainsieme alla figlia Asia e ha raccontato i suoi amori e le difficoltà affrontate nella vita : «Era l’amore della diciottenne, quello che si crede per tutta la vita. Ci presentò una ragazza che lavorava con me in trasmissione e dopo la prima cena fu subito amore».Dopo la fine del matrimonio un lungo periodo da single e poi l’incontro con«Mi fece una corte serratissima, bravissimo ragazzo, dolcissimo, ancora ci sentiamo. C’erano i mondiali in Germania, io per alcuni periodi lo lasciavo da solo, avevo Asia, la casa ecc… Scoprii un tradimento. Mi arrivò una macchinetta fotografica, un amico spinse un pulsante e vidi l’immagine di una bischerata. Sono andata via subito, il tradimento non lo perdono, non riesco a superarlo. Eravamo bambini».