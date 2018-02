Anticipazioni Isola 2018 oggi lunedì 5 : non è finita qui! Verranno fuori altri nomi

Oltre a Francesco Monte, altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 avrebbero violato le regole: una bomba potrebbe scoppiare molto presto e non possiamo evitare che le nostre anticipazioni del 5 febbraio abbiano come tema proprio le confessioni scioccanti di Eva Henger. Nonostante stia vivendo un periodo piuttosto turbolento (non sono poche le critiche che le sono piovute addosso), ha intenzione di raccontare quello che succede dietro le quinte dell'Isola e che riguarda alcuni naufraghi: potrebbe essere messa così a rischio la partecipazione di qualcuno e non solo quella di Francesco Monte.

Nuove! Potrebbero essere fatti altri nomi che avrebbero a che fare con la faccenda legata a... ma ci sarebbero addirittura fatti più gravi! Cosa scopriremo ancora?