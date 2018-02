Uma Thurman : Ecco la scena in cui Quentin Tarantino tentò di uccidermi - Video

Secondo l'attrice Tarantino mise a rischio la sua vita sul set di Kill Bill in Messico, quando la costrinse a guidare una Karmann Ghia che andò a sbattere contro un albero provocandole durature lesioni alle gambe e una commozione cerebrale.“Devi andare a 60 chilometri all’ora o i capelli non voleranno come si deve e ti farò ripetere la scena. Ma quell’auto era una cassa da morto. Il sedile non era avvitato e la strada era sterrata e tutta curve”,





Uma Thurman di recente ha ottenuto da Tarantino il video dell’incidente e lo ha consegnato alla polizia.

L' attrice- oltre ad accusare il produttore di Hollywooddi aver tentato di violentarla e di averla minacciata di rovinarle la carriera - attacca anche l’exchenon le avrebbe creduto quando lei gli raccontò dellesubite, ma avrebbe anche “” durante le riprese di.Uma Thurman ha parlato con Maureen Dowd del New York Times, e ha anche pubblicato il video della scena in cui l'attrice rischiò la vita :“”.