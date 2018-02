Napoli : muore coppia di coniugi per monossido di carbonio

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini allarmati dal fumo, ma quando sono arrivati sul posto non c'era più nulla da fare. Marito e moglie stavano dormendo mentre la loro abitazione era invasa dal fumo e non si sono resi conto dell'avvelenamento che li ha uccisi.

Napoli - Tra Villaricca e Qualiano unadi 40 e 37 anni è stata trovata senza vita in una abitazione in. pare che i due sarebberoa causa dei fumi sprigionati da un camino mal-funzionante. Sul posto i sanitari del 118 ed i Carabinieri che non hanno potuto altro che constatare il decesso dei coniugi. La coppia lascia due figli di 10 e 13 anni, che non erano in casa ma da alcuni amici a giocare.