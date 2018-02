Bimbo di 5 anni cade dalla seggiovia e precipita sulla pista da sci

Il bambino era sulla seggiovia Maison Blanche insieme al padre e ad altri due bambini. L'impianto parte dal paese di La Thuile e arriva fino a quota 1.652 metri. Un responsabile della società che gestisce gli impianti di risalita di La Thuile : «L'incidente è avvenuto subito dopo la partenza, a un centinaio di metri, appena fuori dalla stazione. Il bambino è scivolato, cadendo sulla pista battuta sottostante. Non abbiamo informazioni più precise»

- Un bimbo milanese di 5 anni èdegli impianti sciistici diadesso si trova al pronto soccorso dell', dove medici lo stanno visitando per valutare le sue condizioni. Il piccolo è precipitato da un'altezza compresa tra i 7 e 9 metri e in un primo momento era stato portato al centro traumatologico della località sciistica, poi i sanitari lo hanno trasferirlo in elicottero all'ospedale regionale.