Luca Traini sparatoria Macerata : Volevo vendicare Pamela Mastropietro

Gli investigatori su Luca Traini : “E’ lucido e determinato non ha fatto passi indietro, non ha cambiato versione, non si è pentito neanche per un istante”.La confessione : “Ero in auto, stavo andando in palestra. Ho acceso la radio e ho sentito per l’ennesima volta la storia di Pamela. Ho sentito come un impulso irrefrenabile e ho deciso di agire: sono tornato indietro a casa, ho aperto la cassaforte e ho preso la pistola. Poi sono uscito per ucciderli tutti”.





Durante la sparatoria nessuno dei sei feriti è stato colpito in maniera mortale, ma i carabinieri hanno trovato in auto altre decine di proiettili, non c’è alcun collegamento tra i sei feriti e Traini e tra i migranti presi di mira e Innocent Oseghale, il presunto assassino di Pamela.

Dopo aver sparato 30 colpi di pistola contro i migranti diper vendicare, Luca Traini è andato nel luogo del ritrovamento dei resti della diciottenne per raccontarle quello che aveva fatto, si legge sul Corriere della Sera:“”.