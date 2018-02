Milan Udinese- Gattuso : Siamo giovani e certe cose possono succedere

Al 70' pero, il Milan è sceso, colpa la doppia ammonizione di Calabria. Gattuso dopo la partita ha commentato cosi:” E’ la sesta espulsione della stagione, alle volte commettiamo delle ingenuità, ma Davide, prima del secondo fallo, aveva fatto una grandissima partita” e aggiunge “io mi tengo la prestazione della squadra , anche dopo l’1-1, i miei giocatori hanno cercato di portarla a casa anche dopo, dispiace.”

Dopo tre successi consecutivi, il, pareggia. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un’ 1-1 maturato per “” dei giocatori del. Infatti nel primo tempo, i rossoneri giocavano da squadra, cercando spesso Bonaventura,e Suso. Proprio quest’ultimo aveva portato in vantaggio il Milan, con un gol fantastico.