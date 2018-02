Super Bowl 2018 diretta tv e streaming : orario e dove vederlo live

Dopo la vittoria dell’anno scorso, i Patriots cercheranno di conquistare la loro 6a vittoria del Super Bowl, e con la star Tom Brady che aspira a portarsi a casa il suo sesto anello. Eagles, che sono alla loro terza finalissima e alla ricerca della prima vittoria. La 52/a edizione del Super Bowl passerà alla storia come la più fredda, secondo ‘Usa Today’ la temperatura prevista per domenica 4 febbraio sarà di – 17 C, ma il nuovo ‘U.S. Bank Stadium’ è al coperto e la temperatura interna sarà di oltre 20 gradi.

Philadelphia Eagles-New England Patriots alle 23:55, partita valida per ilche verrà trasmessa inesclusiva, in Italia, sue sarà visibile in streaming su. Domenica allo ‘U.S. Bank Stadium’ di Minneapolis, in Minnesota, i Philadelphia Eagles e i New England Patriots si contenderanno il trofeo Lombardi.