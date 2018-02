Estrazione VinciCasa di domenica 4 Febbraio 2018

Nel concorso numero 35 del VinciCasa non ci sono state vincite con punti 5, sono 9 i vincitori con punti 4, ognuno vince 383,40 €.Di seguito i premi completi del concorso odierno. Nessuna Punti 5 0,00 €9 Punti 4 383,40 €372 Punti 3 32,80 €4.970 Punti 2 3,38 €Il montepremi del concorso è di 84.159,40 €.



Tutti i dati pubblicati in questo sito sono da intendersi a puro titolo informativo, quindi non hanno valore probatorio.Il montepremi del concorso è di 155.773,80 euro.L’ufficialità dei dati sui giochi è esclusiva dei documenti sottoscritti da A.A.M.S.



