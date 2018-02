Silvio Berlusconi al Tg5 : I migranti sono una bomba sociale, via in 600mila

Silvio Berlusconi ha poi indicato tre punti del suo programma politico - premere sull’Europa perché faccia accordi con i paesi del Nord Africa per fermare le partenze - fare accordi con i paesi di origine perché riprendano gli immigrati irregolari - un “grande piano Marshall” per i paesi africani coinvolgendo anche Usa, Russia, Ciad e Paesi del Golfo.

L'ex premierdopo le sparatorie diarriva in Tv in diretta alper parlare di immigrazione, i migranti sono “”, in 600mila andrebbero mandati via. Il leader di Forza Italia entra nel vivo dellae definisce la questione dell’immigrazione come “” accusando la sinistra negli anni al governo di aver lasciato entrare 600mila migranti irregolari :“”.