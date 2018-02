Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico domenica 4 febbraio 2018... Sara chiede un nuovo chiarimento a Lorenzo che bacia in studio Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne - Sara non si rassegna e va ancora in cerca di Lorenzo che ribadisce il suo interesse esclusivo per Nilufar! Marta ritorna per Nicolò! Addii e new entry per entrambi i tronisti! Commenti social negativi intristiscono Nilufar…