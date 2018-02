Benevento Napoli streaming diretta tv : dove vedere la Serie A

Benevento-Napoli streaming, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta, streaming su SkyGo e Premium Play. Benevento-Napoli 0-0 – Partita valida come posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A. Puoi seguire su Zazoom la diretta live selezionando l'incontro.



Benevento (4-3-3): Puggioni; Venuti, Dijmsiti, Costa, Letizia; Cataldi, Sandro, Durjcic; D’Alessandro, Guilherme, Brignola.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



: RT @statutos_: Benevento-Napoli il Derby della mozzarella - Jack_Fly01 : RT @statutos_: Benevento-Napoli il Derby della mozzarella - statutos_ : Benevento-Napoli il Derby della mozzarella - pppiluv : RT @marcomaioli1: Benevento-Napoli, l'America si ferma - _CorraD : "Solitamente Insigne fa gol alla Del Piero, ora ha provato ad imitare Totti". Al cronista serve un bel ripasso di s… - OfficialAnto_77 : Benevento-Napoli: sintonizzato???? #beneventonapoli #seriea #sandro #hamsik #capitano #football… -