Diretta Live Benevento-Napoli : Il posticipo in streaming di stasera domenica 4 febbraio 2018

Un derby campano inedito per la massima serie, che vedrà di fronte una squadra affamata di successo come il Napoli contro un Benevento che ormai sembra condannato a fare immediato ritorno in Serie B.





Le probabili formazioni di Benevento-Napoli: BENEVENTO (3-4-2-1): Puggioni; Billong, Djimsiti, Costa; Letizia, Cataldi, Memushaj, Tosca; D’Alessandro, Guilherme; Coda. NAPOLI (4-3-1-2): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne, Callejon.

Diretta Live Benevento-Napoli - La Partita sarà trasmessa in diretta TV, su Sky calcio HD e Premium Calcio (solo diretta goal). Qui puoi seguire la diretta live e selezionare l'incontro per le azioni e i goal. In streaming, la si può vedere su mobile, tablet e computer con il servizio SkyGo di Sky, inoltre puoi seguirla anche sul PC con abbonamento o acquistando il singolo evento su Now Tv

Come vedere, in tv o in diretta streaming l'ultima partita di questa domenica di Serie A. Intervistato dadopo il 7-0 contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri : "Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. In campionato non possiamo permetterci passi falsi, il Napoli sta viaggiando a una velocità impressionante". Benevento-Napoli sarà arbitrata da Marco Di Bello, ma per il Napoli il derby campano è importantissimo visto che la- con la vittoria di oggi contro il Sassuolo - l’ha superato al primo posto in classifica, con due punti di vantaggio.