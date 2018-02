Ministro Lorenzin a Virginia Raggi: Si occupi di buche e faccia il sindaco

La ministra della Salute Beatrice Lorenzin, parlando a Domenica Live su Canale5 della vicenda dei vaccini : «Raggi ha detto delle cose sbagliate, andando a inficiare la bontà di una legge che ha un unico interesse: proteggere i nostri bambini. Abbiamo dato tempo fino al 10 marzo per essere in regola ma se sono in lista attesa e rispettano il calendario non devono interrompere. A Raggi dico di occuparsi delle buche, dell'immondizia e dei servizi sociali, facesse il sindaco».

