Video Gol Udinese-Milan Highlights e Tabellino Serie A

L’udinese trova il pareggio grazie all’autogol di Donnarumma. Risultato finale Udinese-Milan 1-1.Le scelte di formazioneMassimo Oddo si affida dunque al suo 3-5-1-1. In porta il confermato Bizzarri, davanti a lui il trio Nuytinch- Larsen e Danilo. Sulle fasce la sorpresa Zampano e il giovane Pezzella. La mediana è affidata a Behrami e alle due mezze ali Jankto e Barak. In attacco si affida al solito Lasagna accompagnato da De Paul.

. E’ questo il risultato finale. Un punto a testa che non accontenta nessuna delle due squadre. Gattuso, lo aveva anticipato in conferenza: “voglio un Milan brutto come me”. E cosi è stato. Un brutto Milan, nel secondo tempo regala il punto all’, un punto importante. La squadra di Oddo infatti nel primo tempo non ha mai creato azioni pericolose, il Milan era stato bravo a contenere i bianco-neri. Nel primo tempo il Milan era stato brutto ma consistente, grazie al meraviglioso gol di Suso. Al 70' però arriva l’ingenuità di Calabria che lascia i suoi compagni in 10.