Dipendenti Statali : arretrati in busta paga a fine mese -da 370 a 712 euro in più

C'è da coprire tutto il triennio che arriva fino al 2018, in tutto quindi la somma che dovrebbe essere aggiunta allo stipendio in questione ingloba le spettanze di due anni e due mesi, visto che lo scatto contrattuale con gli aumenti a regime sarà effettivo da marzo.

Ecco i conti sugli arretrati in busta paga per i dipendenti della P.A., manca poco per i cedolini straordinari indirizzati ai 247 mila statali, alla fine del mese potrà essere caricata suicentrale l'una tantum dal valore che oscilla tra 370 euro della fascia retributiva più bassa ai 712 della più alta - una media intorno a 492.