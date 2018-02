Video Gol Hellas Verona Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A domenica 4 febbraio

Nella prima parte del primo tempo è totale dominio giallorosso, che può contare anche su un ritrovato Dzeko: l’attaccante bosniaco, spente le voci di mercato, è tornato a giocare per la squadra, fornendo assist e respiro a tutti i suoi compagni di squadra. Sicuramente ha giovato anche della posizione di Nainggolan, riportato sulla linea della trequarti come l’anno scorso, che gli ha permesso di ricevere più palloni interessanti e giocabili.

Allo Stadio Bentegodi di Verona, lanel lunch match della 23° giornata di Serie A. Ci ha messo 40 secondi la Roma a far capire le sue intenzioni circa la partita. Pronti via e Cengiz Under fa partire un sinistro potente e preciso che si insacca in rete. La Roma è venuta a Verona per tornare a tutti i costi alla vittoria, forse galvanizzata anche dal pareggio dell’Inter di ieri sera.