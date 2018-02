Macerata : trasferito in carcere Luca Traini - detenuto con Innocent Oseghale

Proprio la morte della 18enne sarebbe all'origine della tentata strage di ieri : "Ero in auto e stavo andando in palestra quando ho sentito per l'ennesima volta alla radio la storia di Pamela. Sono tornato indietro ho aperto la cassaforte e ho preso la pistola". Dalla casa della madre di Traini i carabinieri hanno sequestrato una copia del Mein Kampf, una bandiera con la croce celtica e altre pubblicazioni riconducibili all'estrema destra. Gli investigatori hanno anche sequestrato i computer dell'uomo per verificare se vi siano elementi utili alle indagini.

È stato trasferito in carcere il 28enneche ieri ha tentato di fare unanei suoi confronti l'accusa è di strage aggravata dalle finalità di razzismo. Al giovane sono contestati anche porto abusivo di armi e altri reati. L'uomo ha lasciato la caserma dei Carabinieri all'una di notte, Traini è ora neldi Montacuto, lo stesso dove è rinchiuso, il nigeriano presunto assassino della giovane