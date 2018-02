La Professoressa Franca Di Blasio accoltellata : Chiedo scusa, perdoni mio figlio

Il ragazzo le ha tagliato il viso con un coltello aserramanico e adesso rischia una condanna.La mamma : «Chiedo scusa alleinsegnanti, alla preside e a tutta la scuola, ora aiutate miofiglio... Lui ha compreso il gesto grave che ha compiuto,chiede in continuazione della sua insegnante, vuol sapere come sta,ma nessuno di noi può parlarci. In carcere cosa maipotrà capire? Per questo chiedo alle istituzioni una mano:mio figlio può essere salvato, dateci la possibilitàdi aiutarlo ad elaborare».





Poi continua : «Mi rivolgoall'insegnante: perdoni mio figlio, non è un ragazzodall'indole violenta. In famiglia non ci siamo accorti chestava soffrendo per le condizioni di salute della nonna che per luiè come una seconda mamma, qui ci sono tutti i messaggi chequotidianamente ci inviava, guardi».





La professoressa Di Blasio è stata sottoposta a una visita maxillofacciale a Caserta, poi è tornata all’ospedale di Maddaloni, ma difende il ragazzo. «Torno a scuola appena possibile ma Rosario non deve essere punito, chi lo punisce fa male a me... per quanto si rifiutasse di studiare, non avrei mai immaginato che avrebbe fatto una cosa simile».

AdAcerra il fratello maggiore diRosario - il ragazzino che ha accoltellato la professoressa - non sa come spiegare la reazione delfratello, il 17enne che ha sfregiato la prof di italianodell'istituto «Majorana-Bachelet» di Santa Maria aVico,«Sono state raccontate tante inesattezze, Rosario è stato descritto come un delinquente, invece è molto seguito in famiglia, qui lavoriamo tutti e siamo persone perbene, non capiamo come sia potuta accadere una cosa simile. È stato detto che voleva difendere l'onore della nonna, niente di più falso».