Valanga a Campo Felice : Morti due sciatori romani fuoripista

La valanga si è staccata in località Campo Felice sul massiccio del Gran Sasso. L'elicottero del 118 si è decollato dall'aeroporto aquilano di Preturo per raggiungere la zona.I due sciatori potrebbero essere stati travolti dalla valanga durante un fuoripista. L'area è poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice le cui piste non sono state interessate dalla valanga e sono costantemente monitorate.

La neve ha travolto tre romani che facevano un fuori pista, il terzo trasportato in eliambulanza all'Aquila in condizioni non gravi. Due sciatori sono morti travolti da una, i due sarebbero stati spinti dalla violenza dellacontro gli alberi. Un, romano come le vitime, è stato trovato in vita e portato in eliambulanza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila in condizioni non gravi.