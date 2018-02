Pamela Mastropietro : Convalidato arresto Innocent Oseghale

E' stata disposta la custodia cautelare in carcere per il 29enne nigeriano che si è avvalso della facoltà di non rispondere, nel suo appartamento sarebbero stati rinvenuti i vestiti della vittima e tracce di sangue, oltre a vari coltelli di grosse dimensioni e una mannaia, tutti finiti sotto sequestro.

Il gip diha convalidato l'arresto di, accusato di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere in relazione alla morte della 18enne. Il cadavere della ragazza è stato rinvenuto in due trolley nelle campagne di(Macerata). I resti del cadavere, smembrato, erano in due trolley, non è escluso che a ucciderla sia stata un'overdose, ma gli accertamenti effettuati con l'autopsia non hanno tuttavia confermato alcuna ipotesi.