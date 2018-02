La piccola Adalynn muore a 2 anni mentre aspetta il trapianto : L' ultimo abbraccio con i genitori

Purtroppo un coagulo di sangue avrebbe viaggiato fino al cervello, provocandole danni cerebrali che non l'avrebbero resa idonea per il trapianto di cuore. La fotografa Susha Dabit ha immortalato il momento drammatico in cui la famiglia ha detto addio alla piccola Adalynn. I genitori della bimba avrebbero acconsentito alla diffusione delle foto per sensibilizzare l'opionine pubblica sul tema delle anomalie cardiache.

muore tra le braccia di mamma Kristi e papà Justin, che abbracciano il corpicino senza vita della bimba. L'immagine commovente, scattata dalla, ha fatto il giro del web.La drammaticastoria Nashville, in Tennessee, dove la piccola è nata con un difetto cardiaco congenito (CHD) e i medici le hanno installato un dispositivo di assistenza ventricolare (LVAD) al cuore.